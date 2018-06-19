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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 21:28 19.06.2018 - 21:28

Вена. 19 июня. ИНТЕРФАКС - США политизировали ситуацию на нефтяном рынке, введя санкции против Ирана и Венесуэлы, и дают указания ОПЕК улучшить ситуацию на рынке, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Отвечая на вопрос, думает ли он, что на предстоящей встрече ОПЕК будут достигнуты договоренности об увеличении нефтедобычи, он сказал: "Я так не думаю, потому что все решения принимаются анонимно, и я не думаю, что на этой встрече мы достигнем соглашения".

"Важная вещь, которую я хочу подчеркнуть: ОПЕК - это не американская организация. ОПЕК - это не организация, которая должна получать инструкции от президента Трампа и следовать им. Президент Трамп думает, что может приказывать ОПЕК делать что-то, и он создал сложности на рынке, введя санкции против важных производителей нефти, - и теперь просит ОПЕК и ожидает, что ОПЕК что-то изменит для достижения лучшей цены", - сказал он.

"Очень важно для меня и других членов ОПЕК, что рынок должен быть деполитизирован, и должен работать в интересах потребителей и производителей, должен основываться на рыночных факторах. Нефть - это не оружие, не политический инструмент, который можно использовать против разных стран. ОПЕК - не политическая организация", - подчеркнул Б. Зангане.

Министр сказал, что не собирается участвовать в субботней встрече министров стран ОПЕК и не-ОПЕК:" Нет, я уезжаю в пятницу (в пятницу состоится только конференция ОПЕК - ИФ).

Отвечая на вопрос, поддержит ли Иран хотя бы небольшое увеличение нефтедобычи, Б. Зангане сказал: "Я не поддерживаю высокую цену, потому что думаю, что высокую цену поддерживает президент Трамп, чтобы поддерживать производителей сланцевой нефти. Ситуация (на нефтяном рынке) - высокая цена и нестабильность - создана Трампом", - подчеркнул министр.

Сс им бс*

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