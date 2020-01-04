Этот контент был опубликован 4 января 2020 г. 13:46

Дубай. 4 января. ИНТЕРФАКС - Рост напряженности в ближневосточном регионе - результаты вмешательства извне, а не действий Ирана, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Исламская республика Иран не стремится к напряженности в регионе. Зато нестабильность, эскалацию напряженности и угрозы безопасности в наш непростой регион принесли иностранные силы", - приводит слова министра агентство "Тасним".

Кроме того, Зариф вновь осудил убийство в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

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