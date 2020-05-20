Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 11:01

Дубай. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Иран не демонстрирует намерений снижать военное присутствие в Сирии, сообщил телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на американского ученого ливанского происхождения Валида Фареса, бывшего советника кандидатов в президенты США Митта Ромни и Дональда Трампа.

"Публично не озвучивают факт, что другие подразделения, где командуют иранцы, вошли в Сирию из Ирака. Некоторые иранские силы покинули территорию, контролируемую Асадом, но другие проиранские бойцы вошли туда, чтобы заменить (выводимые силы - ИФ)", - заявил Фарес в интервью телеканалу.

"Аль-Арабийя" отмечает, что подобные утверждения противоречат заявлениям уходящего в отставку министра обороны Израиля Нафтали Беннетта: в понедельник он отмечал, что Тегеран существенно сокращает контингент своих сил в Сирии. Деталей этого процесса министр не озвучил.

Между тем отставной полковник армии обороны Израиля Мири Эйсин, служившая советником у бывшего израильского премьера Эхуда Ольмерта, заявила, что источники на местах в Сирии не подтверждают высказываний Беннетта - "изменений в иранском присутствии" в Сирии нет.

Также она заявила, что Иран уже много лет имеет возможность непосредственно атаковать Израиль, однако, по ее мнению, Тегеран предпочитает действовать не напрямую.

"Иран для достижения своих целей предпочитает использовать своих ставленников, разногласия и смуту. Они вооружают "Хезболлу" и позволяют ей сражаться. Они помогают Асаду и позволяют ему сражаться", - приводит ее слова "Аль-Арабийя".

Также ранее в мае, напоминает телеканал, американские СМИ сообщили о строительстве Ираном нового туннеля на базе имени имама Али в районе сирийского города Абу-Камаль вблизи границы с Ираком. Строительные работы были заснятые коммерческим спутником компании Image Sat International (ISI): ее аналитики предположили, что туннель будет использоваться для хранения транспортных средств для перевозки современных систем вооружения. Кроме этого, согласно ISI, аналогичные туннели прокладывали на этом объекте и в предыдущие девять месяцев.

"Аль-Арабийя" напоминает, что информация о работах на объекте поступила спустя два месяца после того, как согласно активистам сирийской оппозиции, США нанесли авиаудар по этой базе, ликвидировав не менее 18 бойцов проиранской шиитской коалиции "Силы народной мобилизации".

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