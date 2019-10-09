Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 13:18

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Иран мог заниматься разработкой ядерного оружия, однако отказался от подобной задачи из нравственных соображений, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Ядерная наука полезна, но, поскольку она не связана с любовью к человечеству, она привела к ядерным катастрофам. Несмотря на то, что у нас была возможность разрабатывать ядерное оружие, мы твердо и смело избегали этого, поскольку как создание и хранение ядерных вооружений, так и их использование - это харам (запретно - ИФ)", - написал он в Twitter.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

1ка аю

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