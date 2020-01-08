Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 3:46

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран не стремится к войне, но будет защищать себя от любой агрессии.

"Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нацеливаясь на базу, с которой было начато трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высших должностных лиц", - написал Зариф в своем твиттере.

"Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя от любой агрессии", - добавил он.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", -добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

Иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран запустил "десятки" ракет класса "земля-земля" по иракской авиабазе Айн-аль-Асад.

По данным телеканала, данная операция - месть за убийство генерала Касема Сулеймани.

Государственное телевидение сообщило, что операция называлась "мученик Сулеймани".

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

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