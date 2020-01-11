Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 6:27

Тегеран. 11 января. ИНТЕРФАКС - Иран обещает найти виновных в крушении украинского самолета под Тегераном, сообщают иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Ирана.

"Ответственные за эту ошибку, будут представлены в Судебную организацию вооруженных сил, которая будет рассматривать их вину на законных основаниях", - говорится в заявлении.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!