Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 9:44

Дубай. 16 января. ИНТЕРФАКС - Объемы обогащения урана в Иране превысили порог 2015 года, когда между Тегераном и шестью странами мира была заключена ядерная сделка, известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)), сообщил в четверг иранский президент Хасан Рухани.

"Сейчас мы обогащаем больше урана, чем до заключения сделки. Давление на Иран усиливается, но мы продолжаем двигаться вперед", - сказал он, выступая по телевидению.

После того, как в 2018 году Вашингтон вышел из этой сделки и восстановил санкции в отношении Тегерана, Иран приступил к поэтапному сокращению соблюдения обязательств в рамках СВПД.

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