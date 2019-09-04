Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 11:33

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Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани считает маловероятным достижение с "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция) договоренностей в среду или четверг, которые бы удовлетворили Тегеран.

Поэтому Тегеран объявит о третьем этапе сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который "придаст существенный импульс" деятельности страны в атомной сфере, сообщили в среду иранские СМИ со ссылкой на президента.

Иран даст европейским странам еще 60 дней, чтобы выполнить свои обязательства, отмечают СМИ.

Тегеран добивается от европейских участников СВПД обеспечения условий для продолжения экспорта иранской нефти и возвращения в страну выручки от ее продажи в условиях односторонних американских санкций.

В минувший понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф, находясь в Москве, заявил, что если эти условия не будут выполнены, Тегеран объявит 4 сентября о третьем этапе сокращения своих обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, а 6 сентября приступит к реализации этих шагов, которые, как ожидается, предусматривают повышение до 20% уровня обогащения урана и возобновление деятельности реактора на тяжелой воде в Араке, способного производить оружейный плутоний.

По последним данным, о запуске третьего этапа Иран может объявить в четверг, 5 сентября.

Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств 8 мая этого года, дав европейцам 60 дней на то, чтобы распространить специальный механизма расчетов с Ираном в условиях американских санкций на экспорт нефти.

7 июля Тегеран объявил о втором этапе сокращения, вновь предоставив европейцам два месяца на выполнение своих обязательств. Этот срок истекает 4-5 сентября.

1ак др

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