Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 13:49

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу, 7 сентября, на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, сообщили в четверг иранские СМИ.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении страны приступить к реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран начнет третий этап сокращения с пятницы", - сказал он в эфире телеканала "Пресс-ТВ", добавив, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.

Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для того, чтобы они выполнили свою часть обязательств по СВПД.

Как ожидается, очередные шаги Ирана по сокращению обязательств атомной сфере станут одной из важных тем открывающейся в понедельник в Вене очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ

1ак ки

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