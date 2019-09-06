Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 23:00

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Подробности шагов Тегерана в рамках третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будут объявлены в субботу утром на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди.

Ранее на этой неделе о решении Ирана приступить с пятницы к реализации третьего этапа сокращения обязательств Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) объявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Иран начнет третий этап сокращения с пятницы", - сказал он в эфире телеканала "Пресс-ТВ", добавив, что вся деятельность будет проходить под наблюдением МАГАТЭ.

По его словам, в рамках этого этапа сокращения Тегеран снимает все действовавшие в рамках СВПД ограничения с ведения научно-исследовательских работ по центрифугам, что приведет к ускорению развития иранской ядерной программы.

"Мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы защитить права и интересы иранского народа. Третий этап включает разработку центрифуг", - заявил Рухани.

"По моему мнению, этот шаг будем самым важным из тех, которые мы сделаем. И его эффект будет чрезвычайно огромным", - добавил иранский президент.

Кроме того, президент Ирана отметил, что Тегеран дает европейским партнерам еще 60 дней для того, чтобы они выполнили свою часть обязательств по СВПД.

МИД Франции призвал Иран воздержаться от шагов, нарушающих условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, после того, как Тегеран пообещал уже 7 сентября озвучить подробности третьего этапа сокращения обязательств по СВПД.

"Иран должен воздержаться от каких-либо конкретных действий, которые не соответствуют его обязательствам и которые могут служить помехой для усилий по деэскалации ситуации", - заявила представитель французского МИД Аньес фон дер Мюль.

Она добавила, что Париж, в сотрудничестве с партнерами и МАГАТЭ, изучит недавние заявления Тегерана по поводу СВПД.

В госдепе США сокращение обязательств по СВПД назвали "неприемлемым".

"Мы уверены, что Великобритания, Франция и Германия - безусловно, все цивилизованные страны - предпримут решительные действия, чтобы остановить ядерное вымогательство Ирана", - написал в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что "тот факт, что Иран сохраняет огромные мощности по обогащению урана, свидетельствует о недостатках сделки с Ираном (СВПД - ИФ)".

Ранее в пятницу Помпео заявил, что сокращение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о котором на днях объявил Иран, было "неприемлемым".

"Они только вчера объявили, что собираются продолжать исследования и разработки своих систем ядерного оружия. Это недопустимо", - прокомментировал ситуацию госсекретарь США Майк Помпео.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук охарактеризовал действия Тегерана как "ядерное вымогательство".

"Для реализации мирной атомной программы нет никакой необходимости в обогащении урана", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, комментируя планы Тегерана.

Как ожидается, очередные шаги Ирана по сокращению обязательств атомной сфере станут одной из важных тем открывающейся в понедельник в Вене очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

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