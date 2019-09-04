Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 10:02

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Тегеран отпустил из-под стражи семь членов экипажа танкера Stena Impero, шедшего под флагом Великобритании и задержанного в июле, передает агентство "Мехр" в среду со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"У нас нет никаких проблем с экипажем и с капитаном судна. Судно было задержано из-за нарушения закона, и в задержании экипажа (в этом случае - ИФ) нет ничего необычного", - сказал он.

"Некоторым из членов экипажа позволили покинуть судно и вернуться к обычной жизни", - добавил он.

"Мехр" не уточняет, гражданами какой страны они являются. Ранее сообщалось, что на борту Stena Impero находятся трое россиян.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

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