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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 16:33 22.05.2018 - 16:33

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана подвергли критике обещание США ввести против Тегерана "беспрецедентные санкции" и призвали европейские державы активизировать усилия по сохранению соглашения по атому, сообщают во вторник западные СМИ.

"Народ Ирана должен быть единым перед лицом этого (угроз США - ИФ), и он нанесет сильный удар по лицу американского госсекретаря, и любого, кто их поддерживает", - приводят СМИ слова одного их командующих иранским Корпусом стражей исламской революции Исмаила Коусари.

Накануне госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение Тегераном требований Вашингтона. Среди перечисленных М.Помпео условий - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

Он также сказал, что администрация США намерена ввести в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с теми, что вводились когда-либо ранее.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил, что намерен в ближайшее время направиться в Вашингтон, чтобы обсудить проблему ядерной сделки с госсекретарем США Майком Помпео.

При этом министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер ранее заявил, что правительство окажет поддержку германским компаниям, которые ведут бизнес в Иране, но не сможет их огородить полностью от санкций США.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

кю ар

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