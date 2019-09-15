Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 9:41

Дубай. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную при помощи беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские мятежники-хуситы. Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Aramco.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Иран совершил беспрецедентную атаку против мировой системы поставки энергии".

1во аг

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