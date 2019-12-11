Дубай. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Хакеры провели мощную кибератаку, нацеленную на инфраструктуру электронного правительства Ирана, однако потерпели неудачу, сообщает в среду агентство "Мехр" со ссылкой на заявление министра информационных и коммуникационных технологий Мохаммад-Джавад Азари Джахроми.
"Недавно против инфраструктуры нашего электронного правительства была совершена высокоорганизованная кибератака, осуществленная при поддержке иностранного государства. Атака была отражена", - заявил он журналистам.
"Атака действительно была серьезной. Я не могу раскрыть никаких деталей прямо сейчас..., но доклад об этом определенно появится позднее", - отметил министр.
Иранский министр также отказался уточнить, какая именно страна стоит за кибератакой против Тегерана.
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