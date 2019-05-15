Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 8:32

Дубай. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году, сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на информацию от источника в атомном секторе страны.

"В течение нескольких дней будет публично объявлено о предпринятых шагах", - цитирует агентство заявление источника.

Он также отметил, что планируется допустить представителей СМИ на объекты в Араке и Натанзе.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани уведомил Россию, Китай, Германию, Францию и Великобританию, подписавших СВПД, о намерениях отказаться от выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из нее США и введением Вашингтоном санкций против Тегерана.

Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

1гк др

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