Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 10:08

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана передали США ноту, в которой отрицают причастность к обстрелу нефтяных объектов в Саудовской Аравии, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на иранские СМИ.

Также в ноте содержится предупреждение о готовности Ирана ответить на любые шаги, направленные против него.

Послание было передано Вашингтону через швейцарскую дипмиссию в Иране.

Ранее СМИ сообщали, что в среду министерство обороны Саудовской Аравии планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты.

Как информировало агентство Bloomberg, Пентагон также готовит экспертный доклад, который должен будет пролить свет на то, кто несет ответственность за атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Саудовская Аравия после нападения на ее нефтяные объекты присоединяется к возглавляемой США коалиции для обеспечения безопасности морских путей Ближнего Востока.

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