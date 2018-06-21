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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:16 21.06.2018 - 11:16

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Иран несколько смягчил позицию по вопросу об увеличении добычи нефти членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и, возможно, не будет пытаться наложить вето на подобные решения.

В интервью CNN министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что соблюдение соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи остается лучшим решением для установления равновесия предложения, спроса и цен на нефтяном рынке.

Вместе с тем он допустил, что добычу можно увеличить с текущего уровня, чтобы соблюсти эти ограничения на 100%, а не перевыполнять их.

"Соблюдение соглашения, я бы даже сказал перевыполнение соглашения, в последние месяцы близко к 150%. Нам не нужно какое-то соглашение или резолюция ОПЕК, чтобы соблюдать сделку на 100%", - сказал он.

Б.Зангане выразил уверенность в том, что государства ОПЕК и не-ОПЕК достигнут соглашения на встрече в Вене.

Он ушел от ответа на вопрос, какой объем нефти может вернуться на рынок. "Зависит от хода обсуждений", - сказал иранский министр.

Вместе с тем Б.Зангане не стал возражать против утверждения, что увеличение добычи на 300-500 тыс. баррелей в сутки с текущего уровня может стать искомым решением.

В ходе интервью Б.Зангане возложил ответственность за рост цен на нефть на США и американского президента Дональда Трампа. Решение США выйти из соглашения о ядерной программе Ирана "создало политическое напряжение в регионе, и рынок на это отреагировал", сказал министр.

"Мы стараемся сохранить уровень экспорта, но пока я не могу сказать больше", - заявил Б.Зангане.

Служба финансово-экономической информации

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