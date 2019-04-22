Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 14:18

Дубай. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".

"По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", - приводит агентство слова А.Тангсири.

В конце прошлого года президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть в рамках санкций.

Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

1тэ ар АН

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