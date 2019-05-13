Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 19:08

Берлин. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Постпредство Ирана при международных организациях в Вене подтвердило, что МАГАТЭ по-прежнему сможет осуществлять надзор за тем, как Тегеран соблюдает обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Самое важное: на сегодняшнем брифинге иранская сторона подтвердила продолжение временного применения Дополнительного протокола, который предоставляет МАГАТЭ эффективные инструменты для подтверждения выполнения Ираном СВПД", - написал в твиттере постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

1кю ар ав

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