Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 11:13

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%, заявил на пресс-конференции в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

"Нам не нужен на 20% обогащенный уран, и мы предпочтем ограничиться одним шагом и получить больше запасов 4,5-процетного урана", - цитирует слова Камалванди агентство "Фарс".

Он уточнил, что в пятницу иранская сторона приступила к запуску каскада из 20 центрифуг IR-6, что первоначально предполагалось сделать лишь 11 лет спустя после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (2015 год) по иранской ядерной программе - в 2026 году. Также, отмечет "Фарс", были проведены работы на 20 центрифугах IR-4.

"Мы со вчерашнего дня подали газ в 20-аппаратный каскад центрифуг IR-6, и наши следующие планы подразумевают монтаж каскада из 30 аппаратов", - приводит агентство слова Камалванди.

Также, по его словам, Иран, в рамках отказа от обязательств по СВПД, может применить еще четыре меры. Так, в частности, речь идет о запуске каскада центрифуг IR2m и 10-аппаратного каскада IR5s.

"В течение следующих двух месяцев мы также можем запустить 164-аппаратный каскад IR-4, и IR2m, а также.... каскад IR5s", - сказал он.

Также Иран по-прежнему придерживается обязательства сотрудничать с МАГАТЭ, добавил он.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

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