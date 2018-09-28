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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:17 28.09.2018 - 20:17

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия будет делать все, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить одобренную СБ ООН сделку", - сказал С.Лавров, выступая на Генассамблее ООН.

Министр также подчеркнул, что "Иран полностью выполняет свои обязательства" в рамках СВПД.

1йэ ав

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