Иран полностью выполняет свои обязательства в рамках СВПД, Россия сделает все для сохранения сделки - Лавров
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Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия будет делать все, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем делать все, чтобы сохранить одобренную СБ ООН сделку", - сказал С.Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Министр также подчеркнул, что "Иран полностью выполняет свои обязательства" в рамках СВПД.
1йэ ав
Интерфакс