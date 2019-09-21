Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 11:44

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран планирует в скором времени провести военно-морские учения совместно с Россией и Китаем в международных водах, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на главу международного подразделения Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами.

"Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе", - заявил Незами, слова которого цитировали иранские СМИ.

Он отметил, что планов подобных учений в Персидском заливе нет.

Такое заявление Незами сделал после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после совершенной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Ранее иранские военные уже сообщали о планах провести учения совместно с Россией, но не упоминали об участии Китая.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Хосейн Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.

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