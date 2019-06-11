Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 10:54

Дубай. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Иран передаст признанного виновным в шпионаже ливанца Низара Закку, ранее постоянно проживавшего в США, властям Ливана, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя судебных властей Ирана.

Таким образом, представитель судебных властей Ирана Голамхосейн Эсмаили подтвердил, что Закку отправят в Ливан после освобождения, отмечает агентство.

В понедельник иранские СМИ сообщали, что гражданин Ливана Низар Закка, признанный виновным в шпионаже, будет освобожден в ближайшее время.

Согласно сообщению агентства "Фарс", мужчина будет освобожден "только из уважения", которое Иран испытывает к руководству ливанского радикального движения "Хезболла".

Ранее адвокат ливанца сообщил агентству Associated Press, что освобождение Закки стало возможно благодаря посредничеству со стороны высокопоставленных лиц Ливана, в том числе президента Ливана Мишеля Наим Ауна, который является политическим союзником "Хезболлы".

Специально для обеспечения безопасности во время процесса освобождения Закки в Тегеран прибыл высокопоставленный представитель ливанской службы безопасности.

Силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) задержали проживавшего в США Закку в 2015 году, когда он принимал участие в проводившейся в Тегеране конференции.

Позднее он был осужден за шпионаж и приговорен к 10 годам тюремного заключения. По данным ряда западных СМИ, у Закки были "тесные связи" с американскими спецслужбами.

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