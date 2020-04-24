Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 11:44

Дубай. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Иранское командование 8 января в ответ на удары по базам с американскими военными в Ираке ждало авианалет США и готовилось атаковать 400 целей США, заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

"В день, когда мы атаковали (базу в Ираке - ИФ) "Аль-Асад" мы думали, что американские силы ответят через 20 минут, так что мы были готовы атаковать 400 американских целей", - приводит его слова агентство "Мехр".

Она напомнил, что до этого власти США утверждали, будто "Вашингтон ударит по 52 городам, в том числе по культурным достопримечательностям, если Иран атакует американские войска".

Кроме этого, Али Хаджизаде коснулся темы с запуском Ираном первого военного спутника. Он назвал этот запуск "первым шагом" и указал на успехи с развитием Ираном твердотопливных ракет-носителей. Также он подчеркнул, что присутствие Ирана в космосе - это вопрос не выбора, а "неизбежной необходимости".

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

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