Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 21:02

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану проблемами, если Тегеран предпримет необдуманные шаги в ответ на американские санкции.

"Посмотрим, что будет с Ираном. Если они сделают что-либо, это будет ужасная ошибка с их стороны. Я немного слышал об Иране (событиях в Иране - ИФ). Если они что-либо предпримут, они сильно пострадают. Посмотрим, что будет происходить в Иране", - сказал Д.Трамп в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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