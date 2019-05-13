Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 21:07

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану проблемами, если Тегеран предпримет необдуманные шаги в ответ на американские санкции.

"Посмотрим, что будет с Ираном. Если они сделают что-либо, это будет ужасная ошибка с их стороны. Я немного слышал об Иране (событиях в Иране - ИФ). Если они что-либо предпримут, они сильно пострадают. Посмотрим, что будет происходить в Иране", - сказал Д.Трамп в Овальном кабинете Белого дома перед встречей с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

1кю ар

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