Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 11:46

Дубай. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Предложения по решению проблем безопасности Ормузского пролива и Персидского залива Тегеран изложил в программе под названием "Мирная инициатива Ормуза", ее планируется представить на Генеральной ассамблее ООН, сообщил президент Ирана Хасан Рухани.

"Эта программа (разработана - ИФ) не только для обеспечения безопасности, но и для решения других вопросов региона", - сообщил Рухани в понедельник журналистам перед отправлением на ГА ООН.

Он отметил, что, несмотря на присутствие американцев в Персидском заливе и Ормузском проливе с 2001 года, "они никогда не могли обеспечить безопасность в регионе", добавив, что решить проблему могут лишь государства, расположенные в регионе, а не за его пределами.

Рухани подчеркнул, что в настоящее время "США политически изолированы", и большинство государств региона "осуждают действия Вашингтона".

Президент Ирана в понедельник отправился в Нью-Йорк, где также обсудит ядерную сделку и объяснит причину сокращения обязательств Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий.

1ви ар ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!