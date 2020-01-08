Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 13:45

Багдад.8 января. ИНТЕРФАКС - Власти Ирака подтвердили, что Иран предупредил их о нанесении удара по американским объектам.

"Мы получили официальное устное сообщение от Исламской Республики Иран о том, что иранский ответ на убийство Касема Сулеймани начнется в ближайшее время ... ... и что удар будет ограничен позициями американской армии в Ираке без указания их местонахождения", - говорится в сообщении пресс-службы премьера Ирака Адиля Абдул-Махди в твиттере.

"До сих пор мы не получили сведений о потерях иракской стороны, и мы официально не получили информацию о потерях сил коалиции", -отметили в пресс-службе премьера Ирака.

Руководство страны "продолжит следить за развитием событий с начала атаки и до этого часа, и устанавливает необходимые внутренние и внешние контакты в попытке сдержать ситуацию и не вступать в открытую войну, Ирак и регион будут в числе первых жертв".

"Ирак отвергает любое нарушение своего суверенитета и агрессию на своей земле, правительство продолжает предпринимать усилия по предотвращению эскалации и уважения всего суверенитета Ирака", - говорится в заявлении.

В Багдаде призвали всех "проявлять сдержанность, соблюдать международное право, уважать иракское государство и решения его правительства и помогать сдерживать и преодолевать этот серьезный кризис, угрожающий Ираку, региону и миру разрушительной, всеобъемлющей войной".

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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