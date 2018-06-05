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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 12:42 05.06.2018 - 12:42

*** Это решение не противоречит условиям СВПД, считают в Тегеране

Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о готовящемся старте производства центрифуг со среды, сообщает во вторник агентство "Мехр" со ссылкой на заявление главы Организации атомной энергетики Ирана Али Акбара Салехи.

"То, что мы делаем, не нарушает условия соглашения 2015 года", - заявил Али Акбар Салехи, отметив, что "письмо о начале подобной деятельности было направлено в МАГАТЭ вчера".

По его словам, с 6 июня Иран начинает производство новых центрифуг в городе Натанзе, и инфраструктура в городе готова к производству.

"Если позволят условия, возможно, завтра в Натанзе мы сможем объявить об открытии центра производства новых центрифуг для обогащения урана", - сказал он, уточнив, что процесс не предполагает сборку центрифуг.

"Мы не можем терпеливо придерживаться СВПД и в то же время принимать удар от санкций США", - утверждает он. Али Акбар Салехи подчеркнул также, что это решение Ирана не означает то, что переговоры с европейскими партнерами по ситуации с СВПД провалились.

По словам представителя иранской организации Бехруза Камальванди, Иран направил письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее со ссылкой на представителя Организации по ядерной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщалось, что Тегеран намерен проинформировать МАГАТЭ о том, что страна начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

Чиновник отметил, что будут увеличены мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4Ю, и Иран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В минувший понедельник указание быть готовым к увеличению числа центрифуг дал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. "Организация по атомной энергии Ирана обязана подготовить почву для доведения обогащения урана до 190 тыс. единиц работы разделения (Separate Working Units, SWU), но в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ)", - приводил агентство "Фарс" слова А.Хаменеи.

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