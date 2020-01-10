Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 2:43

*** Канада, Украина и компания Boeing также присоединятся к расследованию

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Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга", сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник телеканала заявил, что иранские авиационные власти пригласили Национальный Совет Безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране, на борту которого погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

В свою очередь, Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что агентство "не будет заниматься спекуляциями о причине катастрофы " и что главным в расследовании будет Иран.

Отмечается, что NTSB назначило одного из своих специалистов в качестве "аккредитованного представителя" для оказания помощи в расследовании.

Кроме того, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранское Бюро по расследованию авиационных происшествий пригласило Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB).

В пресс-релизе TSB сообщается, что совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место происшествия.

"TSB будет работать вместе с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте происшествия", - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам разговора с иранским коллегой Джавадом Зарифом заявил, что канадские представители смогут получить визы для въезда в Иран.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави добавил, что для участия в расследовании были приглашены представители Украины и компании Boeing.

"Расследование причин авиакатастрофы украинского самолета было начато на основании международных стандартов и правил ИКАО (Международной организации гражданской авиации - ИФ); Украина и Boeing были приглашены - как владелец и производитель - принять в нем участие. Мы высоко ценим любую страну, которая может предоставить информацию ответственному комитету", - написал он в своем твиттере.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

1вз тг

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