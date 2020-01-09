Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 0:53

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга", сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник телеканала заявил, что иранские авиационные власти пригласили Национальный Совет Безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране, на борту которого погибли 176 человек.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

1вз тг

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