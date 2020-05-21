Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 17:02

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Минздрав Ирана призвал граждан отказаться от путешествий по стране, приуроченных к завершению Рамадана, чтобы не допустить новой вспышки заболевания коронавирусом, сообщают в четверг западные СМИ.

"Более всего мы обеспокоены возможностью новой вспышки заражений в стране, если не будут соблюдаться ограничения в сфере здравоохранения. Поэтому я прошу иранцев отказаться от путешествий в день Ид-аль-Фитр (праздник конца Рамадана - ИФ). Новые поездки - это новые заражения COVID-19", - заявил министр здравоохранения Саед Намаки.

Праздник в Иране будет отмечать в ближайшие выходные.

В Минздраве Ирана также сообщили о том, что за последние сутки скончались 66 человек, зараженных коронавирусом, в стране выявили свыше 2,3 тыс. новых случаев заражения. Всего в Иране выявили 129 тыс. заражений COVID-19.

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