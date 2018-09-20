Иран призвал ООН осудить угрозы, исходящие от Израиля
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру направил генсеку и Совбезу Организации послание, в котором призвал осудить угрозу, которую Израиль представляет его стране, сообщает в четверг иранское телевидение.
По его данным, Г.Хошру призвал ООН оказать воздействие на Израиль, чтобы власти этой страны присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Кроме того иранский представитель призвал Совбез ООН оказать давление на Израиль, чтобы его руководство допустило инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.
В начале сентября израильская газета "Едиот ахронот" сообщала со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля, что израильская авиация за последние полтора года нанесла в общей сложности около 200 ударов по иранским военным объектам на территории Сирии.
Израильские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что не позволят Ирану установить военное присутствие в Сирии.
1кю ар ки
Интерфакс