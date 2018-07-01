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Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Воздерживаться от односторонних мер в области повышения производства нефти во избежание подрыва единства ОПЕК призвал членов организации Тегеран.

"Любое повышение производства какой-либо страной-членом свыше норм, установленных решением ОПЕК (...), будет означать разрыв соглашения", - говорится в письме, написанном Бижаном Зангане - министром нефти Ирана на имя президента ОПЕК.

В нем отмечается, что все члены ОПЕК должны выполнять принятые обязательства и "воздерживаться от односторонних действий, которые могут подорвать единство и независимость ОПЕК".

1гк пч

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Интерфакс