Иран призвал страны ОПЕК воздерживаться от односторонних действий и пригрозил разрывом соглашения

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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 13:15 01.07.2018 - 13:15

Дубай. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Воздерживаться от односторонних мер в области повышения производства нефти во избежание подрыва единства ОПЕК призвал членов организации Тегеран. "Любое повышение производства какой-либо страной-членом свыше норм, установленных решением ОПЕК (...), будет означать разрыв соглашения", - говорится в письме, написанном Бижаном Зангане - министром нефти Ирана на имя президента ОПЕК. В нем отмечается, что все члены ОПЕК должны выполнять принятые обязательства и "воздерживаться от односторонних действий, которые могут подорвать единство и независимость ОПЕК". 1гк пч Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс