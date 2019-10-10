Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 12:05

Дубай. 10 октября. ИНТЕРФАКС - МИД Ирана в четверг обратился с призывом к Анкаре немедленно остановить операцию "Родник мира" на северо-востоке Сирии, сообщили иранские СМИ.

"Иран указывает на необходимость немедленно остановить наступление (турецких войск - ИФ) и отвести турецкие военные подразделения с сирийской территории", - говорилось в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

При этом в ведомстве отметили опасность турецкой военной операции для мирных жителей, проживающих в этом районе Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

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