Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 18:51

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

Такое решение было принято в ответ на внесение Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, отмечает агентство.

Ранее в понедельник письмо с соответствующей просьбой отправил президенту Ирана Хасану Рухани глава МИД Ирана Джавад Зариф. В письме он обвинил центральное командование США в "скрытой и открытой поддержке террористических группировок в регионе и прямом вмешательстве в террористическую деятельность".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

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