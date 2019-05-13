Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 9:30

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на несколько торговых судов у берегов ОАЭ и призвали провести расследование, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави, требуется "тщательное расследование", чтобы пролить свет на произошедшее.

В заявлении А.Мусави говорится, что Тегеран всерьез обеспокоен "политическим авантюризмом иностранных игроков", которые стремятся чинить препятствие морскому судоходству в регионе Персидского залива.

"Подобные инциденты оказывают негативное воздействие на безопасность движения судов", - отметили в МИД Ирана.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид ал-Фалих ранее в понедельник заявил, что два саудовских нефтяных танкера подверглись "диверсионным атакам" у берегов ОАЭ.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех транспортных судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных суден в регионе.

Отношения между США и Ираном в последнее время обострились. На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

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