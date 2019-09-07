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Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - В Тегеране в субботу озвучили, какие конкретно меры Иран уже предпринял и намерен предпринять в рамках 3-го этапа отказа от исполнения обязательств, которые были предусмотрены Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе.

Еще в минувшую среду 4 сентября президент Ирана Хасан Рухани объявил о реализации очередного этапа сокращения обязательств Тегерана и отметил, что меры начнут воплощаться в жизнь в пятницу 6 сентября. Однако подробности стали известны лишь в субботу, 7 сентября - на пресс-конференции представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА И ЦЕНТРИФУГИ

Камальванди объявил, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

"Нам не нужен на 20% обогащенный уран, и мы предпочтем ограничиться одним шагом и получить больше запасов 4,5-процетного урана", - цитировало слова Камальванди агентство "Фарс".

Он заявил, что Иран намерен накапливать запасы обогащенного урана, в то же время подчеркнув, что Тегеран нуждается в запасах ядерных материалов не для создания оружия массового уничтожения, а для выработки топлива.

Камальванди сообщил, что еще в пятницу иранская сторона приступила к запуску каскада из 20 центрифуг IR-6, что первоначально предполагалось сделать лишь 11 лет спустя после заключения в 2015 году СВПД- в 2026 году; помимо этого, были проведены работы на 20 центрифугах IR-4.

По его словам, далее Иран, в рамках отказа от обязательств по СВПД, в течение последующих двух месяцев может приступить к запуску 10 центрифуг IR5s, а также 164-аппаратного каскада IR-4, и центрифуг IR2m.

Тем не менее, Камальванди напомнил слова президента Ирана Хасана Рухани, что если другие участники СВПД вернутся к исполнению его условий, то и Тегеран поступит так же. Он указал на то, что Ирану пришлось прибегнуть к 3-му этапу сокращения объема собственных обязательств именно из-за неспособности стран Европы выполнить свою часть сделки по атому.

Камальванди призвал европейских участников соглашения СВПД осознать, что времени на его спасение остается мало.

"Европейцы должны знать, что времени осталось мало", - предупредил он.

ДЕЙСТВИЯ МАГАТЭ

Представитель Организации по атомной энергии Ирана отдельно упомянул, что пока что иранские власти не собираются ограничивать доступ МАГАТЭ к своим объектам.

Позднее в МАГАТЭ сообщили, что агентство имеет в своем распоряжении инспекторов непосредственно в Иране, и таким образом, они смогут проверить заявления, сделанные иранской стороной в связи с 3-м этапом отказа от обязательств по СВПД.

Тем временем стало известно, что в Тегеране ожидают в воскресенье визита и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруты. Он, как ожидается, проведет встречи с иранскими официальными лицами, а затем проинформирует Совет управляющих МАГАТЭ о результатах поездки.

РЕАКЦИИ

Решения Ирана по СВПД не вызвали одобрения у Великобритании и Франции - двух участников СВПД.

Так, в МИД Великобритании назвали вызывающими "разочарование" недавние шаги Тегерана. "Этот третий этап отказа от обязательств по ядерной сделке вызывает особенное разочарование - в то самое время, как мы (Великобритания - ИФ) и наши европейские и международные партнеры работаем на деэскалацией напряженности в отношении Ирана", - говорилось в заявлении ведомства.

Министр обороны Франции Флоранс Парли на пресс-конференции в Париже в субботу призвала Иран соблюдать условия СВПД. Она отметила, что Париж "продолжит, используя все наши (Франции - ИФ) дипломатические усилия", добиваться цели соблюдения Тегераном СВПД.

Шеф Пентагона Марк Эспер, чья страна, однако, покинула СВПД еще в 2018 году, заявил на той же пресс-конференции, что не удивлен действиями Тегерана.

"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - отметил он.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что решение Ирана о вводе в строй более совершенных центрифуг является отклонением от СВПД, но драматизировать ситуацию не следует.

"Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги не следует излишне драматизировать. Да, это ещё одно отклонение от СВПД, но все остаётся под контролем МАГАТЭ", - написал российский дипломат в Twitter.

По его мнению, этот шаг Ирана не представляет "никакой угрозы распространения". "Только ещё один сильный сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД", - подчеркнул Ульянов.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года в Вене после 10 лет переговоров. Сделка была призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

В рамках своих добровольных обязательств Тегеран должен был реконфигурировать ядерный объект в Араке таким образом, чтобы исключить возможность производства на нем оружейного плутония. Иран также взял на себя обязательства сократить уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе.

Также Тегеран обязался перепрофилировать атомный объект в Фордо под производство стабильных изотопов.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки - 8 мая 2019 года - Иран объявил, что поскольку европейские страны не выполнили своих обязательств, в том числе, по запуску специального платежного механизма INSTEX для расчетов с Тегераном, то иранская сторона приступает к первому этапу сокращения своих обязательств по СВПД, прекратив вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых сделкой объемов - соответственно 300 кг и 130 т.

7 июля Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше предусмотренного СВПД предельного уровня в 3,67%, а затем вышел на показатели, превышающие отметку в 4,5%. Тогда в Тегеране предупредили, что через 60 дней будут готовы перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств в том случае, если европейские участники иранской сделки не обеспечат ее выполнение в части удовлетворения экономических интересов Ирана.

Кроме того, иранские чиновники заявили, что Тегеран не намерен вести переговоры о своей ракетной программе, а также о неотъемлемом праве Ирана на обогащение урана и развитие мирного атома.

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