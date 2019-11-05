Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 8:35

Дубай. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Иран Хасан Рухани во вторник заявил, что иранские власти с 6 ноября начнут четвертый этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

"Иран начнет завтра четвертый этап сокращения обязательств по СВПД", - сказал президент в Тегеране в выступлении, которого транслировал телеканал "Пресс-ТВ".

В то же время он подчеркнул, что подобные шаги Тегерана носят обратимый характер.

Рухани уточнил, что в рамках четвертого этапа Иран приступит к подаче газа в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Президент также выступил в защиту права Ирана производить любые типы центрифуг.

Ранее официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави сообщил в четверг журналистам, что старания европейских участников СВПД, прежде всего Франции, выполнить свою часть обязательств, так и не принесли ощутимых результатов.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

8 мая 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

Спустя год - 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана в условиях американских санкций.

В первую очередь Тегеран настаивает на предоставлении ему возможности продолжать экспортировать нефть и получать выручку. Президент Франции активно пытался договориться с США о том, чтобы ослабить санкционное давление на Иран, в том числе предлагалось выделить Тегерану кредитную линию на сумму $15 млрд для закупок иранской нефти в обмен на восстановление в полном объеме выполнения Исламской республикой своих обязательств в рамках ядерной сделки. Однако США отвергли эти предложения.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на соблюдение их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

По данным иранских СМИ, четвертый этап, вероятно, будет включать сокращение доступа инспекторов МАГАТЭ к атомным объектам Исламской республики.

Не исключено, что предстоящий этап может стать предпоследним на пути к полному свертыванию Ираном соблюдения ядерной сделки.

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

"Как только на атомном объекте в Фордо будет запущен процесс обогащения урана и число центрифуг возрастет, у Ирана практически больше не останется обязательств по СВПД, и сохранятся лишь вопросы мониторинга", - цитировали иранские СМИ Камалванди.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!