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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 11:33 21.09.2018 - 11:33

Дубай. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - В Иране начались учения военно-воздушных войск в районе Ормузского пролива, через который проходит примерно треть всего мирового экспорта нефти, сообщает в пятницу агентство ИРНА.

В сообщении отмечается, что в учениях, проходящих над проливом, а также над водами Персидского и Оманского заливов принимают участия истребители F-4, Су-22 и Dassault Mirage, входящие в состав регулярной армии, а также Корпуса стражей исламской революции.

Как подчеркивает агентство, данные учения являются посланием противникам Ирана о том, что в случае применения силы в отношении Ирана последует быстрый и суровый ответ.

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