Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 18:18

Берлин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Иран в последние месяцы быстро наращивал запасы обогащенного урана, продолжая, таким образом, нарушать параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

Согласно данным МАГАТЭ, по состоянию на 20 мая 2020 года в распоряжении Ирана было более 1,5 тонн обогащенного урана. При этом 10 февраля этот показатель составлял 1,1 тонну. Изначально соглашение предусматривало, что у Ирана может быть лишь несколько сотен кг обогащенного урана.

Кроме того, как отмечает МАГАТЭ, в настоящее время Иран обогащает уран до уровня в 4,5%, тогда как соглашение разрешает ему делать это только до отметки в 3,67%.

В 2018 году США вышли из соглашения с Ираном, сочтя его в корне неправильным. Впоследствии Иран начал поэтапно отказываться от своих обязательств в рамках ядерной сделки. Тем не менее, МАГАТЭ по-прежнему контролирует то, что происходит с иранской ядерной программой.

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