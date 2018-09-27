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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:38 27.09.2018 - 19:38

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.

"Я решил представить сегодня кое-что, чем мы поделились с МАГАТЭ и рядом разведывательных служб. Об этом не было сказано ранее публично. Сегодня я говорю об этом впервые: у Ирана есть второй секретный объект в Тегеране", - сказал Б.Нетаньяху, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Израильский премьер предоставил присутствующим фото-свидетельство с изображением двух объектов и заявил, что "на территории секретного объекта находится большое количество оборудования и материалов, которые используются для разработки Ираном ядерного оружия".

(последует)

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