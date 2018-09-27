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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 19:48 27.09.2018 - 19:48

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.

"Я решил представить сегодня кое-что, чем мы поделились с МАГАТЭ и рядом разведывательных служб. Об этом не было сказано ранее публично. Сегодня я говорю об этом впервые: у Ирана есть второй секретный объект в Тегеране", - сказал Б.Нетаньяху, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Израильский премьер предоставил присутствующим фото-свидетельство с изображением двух объектов и заявил, что "на территории секретного объекта находится большое количество оборудования и материалов, которые используются для разработки Ираном ядерного оружия".

"Ранее в этом году Израиль раскрыл ложь Ирана: в феврале Израиль смог получить доступ к иранским секретным архивам. Мы заполучили более 100 тыс. документов и видеозаписей, которые хранились в зданиях в центре Тегерана, которые внешне не представляли собой ничего необычного", - сказал израильский премьер.

По словам Б.Нетаньяху, в мае он представил мировому сообществу данные, которые были получены на основании тех документов: речь шла о планах разработки Ираном ядерного оружия.

При этом Б.Нетаньяху отметил, что "лишь Израиль действительно борется с разработкой Ираном ядерного оружия", поскольку это угрожает израильскому будущему.

1тэ ар

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