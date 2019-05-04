Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 15:49

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Иранская сторона продолжит обогащать уран и производить тяжелую воду в масштабах, оговоренных в соглашении, достигнутом с "шестеркой" международных посредников (СВПД - Совместный всеобъемлющий план действий), заявил в субботу спикер иранского парламента Али Лариджани.

""Недавно американцы заявили, что у Ирана нет права производить тяжелую воду, в то время как СВПД разрешает такую деятельность", - приводит его слова агентство "Мехр".

А.Лариджани пообещал, что Иран будет "продолжать эту работу". Также он заверил, что и обогащение урана "в любом случае продолжится".

Ранее в госдепе США объявили о дополнительных ограничениях, нацеленных против иранской ядерной программы. Кроме того, Вашингтон призвал Тегеран отказаться от обогащения урана.

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