Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 8:55

Тегеран. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил во вторник, что Иран продолжит вести переговоры со странами-участницами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие два месяца.

"У нас есть два месяца. В ближайшие два месяца мы продолжим наши переговоры", - заявил Рухани, выступая в понедельник в Тегеране.

Он отметил, что только в случае снятия всех санкций с Ирана, страна вернется к выполнению обязанностей по СВПД.

Он заявил, что Иран приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД в среду 6 ноября.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на возврат к соблюдению их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

Не исключено, что предстоящий этап может стать предпоследним на пути к полному свертыванию Ираном соблюдения ядерной сделки.

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

1ви ар

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