Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 8:06

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран продолжит выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей ядерной программе, если в течение четырех месяцев получит $15 млрд в качестве оплаты за поставки нефти, заявил замминистра иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

"Наше возвращение к полному выполнению ядерного соглашения зависит от получения $15 млрд в течение четырех месяцев, в противном случае процесс сокращения обязательств Ирана будет продолжен", - цитирует заявление дипломата иранское информагентство Fars.

Ранее Париж предложил Тегерану открыть для него до конца текущего года кредитую линию на $15 млрд, если Иран в полной мере вернется к выполнению своих обязательств по соглашению от 2015 года.

Иран намерен рассматривать кредит в качестве предоплаты за поставки нефти.

Как сообщалось, власти Ирана в среду могут объявить об очередном - третьем - этапе сокращения выполнения объема обязательств, предусмотренных СВПД.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ - 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана. Этот срок истекает именно 4-5 сентября.

Так, ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран планирует в среду объявить о начале третьей фазы сокращения своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки, а в пятницу, 6 сентября начнется реализация этих мер.

1гк ки

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