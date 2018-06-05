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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 20:03 05.06.2018 - 20:03

Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление, в котором сообщил, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана, заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Вчера мы направили в МАГАТЭ письмо, в котором говорится о начале работ (по наращиванию мощностей по обогащению урана - ИФ)", - заявил он.

Ранее представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди сообщил агентству ISNA, что Иран увеличит мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4Ю. Он отметил, что Тегеран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В понедельник указание быть готовым к увеличению мощностей дал руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

Б.Камальванди пояснил, что "лидер имел в виду, что мы должны ускорить определенные процессы, вязанные с мощностями в области ядерных разработок, чтобы продвигаться вперед быстрее в случае необходимости".

Представитель ОАЭИ ранее заявлял, что Иран готов к тому, чтобы увеличить обогащение урана до 20-процентного уровня в течение "максимум двух-трех дней".

Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки.

1ла ар

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