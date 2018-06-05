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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 3:30 05.06.2018 - 03:30

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Иран намерен проинформировать МАГАТЭ о том, что страна во вторник начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана, заявил представитель Организации по ядерной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

Об этом, как он сказал агентству ISNA, будет официально объявлено в письме, которое Тегеран направит в МАГАТЭ.

Чиновник отметил, что будут увеличены мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4Ю, и Иран располагает возможностями увеличения числа центрифуг для этих целей.

В понедельник указание быть готовым к увеличению числа центрифуг дал верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Б.Камальванди пояснил, что "лидер имел в виду, что мы должны ускорить определенные процессы, вязанные с мощностями в области ядерных разработок, чтобы продвигаться вперед быстрее в случае необходимости".

Представитель ОАЭИ ранее заявлял, что Иран готов к тому, чтобы увеличить обогащение урана до 20-процентного уровня в течение "максимум двух-трех дней".

Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), если США выйдут из сделки, о чем ранее объявил американский президент Дональд Трамп.

Западноевропейские подписанты соглашения в целом выступают за сохранение соглашения, однако под давлением Вашингтона начали высказывать опасения, связанные с ракетной программой Ирана. Тегеран последовательно настаивает, что эти проблемы не имеют между собой ничего общего.

гк тг

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