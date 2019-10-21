Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 10:32

Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Иран не приветствует размещение турецких военных КПП на территории Сирии, сообщил в понедельник представитель МИД Ирана Аббас Мусави, подчеркнув необходимость уважать территориальную целостность Сирии.

"Мы против того, чтобы Анкара размещала военные посты в Сирии. Проблемы необходимо урегулировать дипломатическим путем. Нужно уважать целостность Сирии", - заявил Мусави на еженедельном брифинге.

Ранее МИД Ирана обращался с призывом к Анкаре остановить операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

1ви ар

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