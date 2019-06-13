Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 12:16

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Иран выступает против ядерного оружия, но США не смогут помешать, если Тегеран задумает создать его, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

"Мы против ядерного оружия, и наши религиозные суждения запрещают создавать ядерное оружие. Но знайте, что, если мы когда-нибудь задумаем произвести ядерное оружие, США ничего не смогут сделать против этого, а запреты США никогда не станут преградой", - цитирует Хаменени его официальный Twitter-аккаунт.

Такое заявление Хаменеи сделал после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибыл в Тегеран с первым за 41 год визитом японского премьера в Иран. Эксперты полагают, что визит Абэ мог бы поспособствовать налаживанию отношений между Ираном и США.

Хаменеи также заявил, что у США нет права говорить, кто должен владеть ядерным оружием, а кто нет, так как у них самих есть "тысячи ядерных боезарядов в арсенале".

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!